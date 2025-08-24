◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル、良）暮れの大舞台を見据えるマイル重賞は１０頭立てで行われ、津村明秀騎手が騎乗した１番人気のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３３秒４は、２０１４年のミュゼスルタンに並ぶレースレコードタイ。６月１５日の東京・芝１６００メートルの新馬戦で