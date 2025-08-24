◆パ・リーグ楽天―オリックス（２４日・楽天モバイル）２３年１０月１０日のロッテ戦以来、６８４日ぶりに先発した楽天・則本昂大投手は、２回を投げて５０球、４安打１四球２失点で降板した。初回は１死から四球を出すと、その後２死一塁からオリックスの４番・左翼の中川圭太外野手に中越え二塁打を浴びて１点を先制された。２回は１死後に連打され、その後２死一、三塁から１番・広岡大志外野手に三塁線を破る適時打を浴び