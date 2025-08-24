鈴木聞多（ぶんた）と聞いてすぐピンとくる読者は残念ながら少ないだろう。本来なら、“暁の超特急”と呼ばれた吉岡隆徳の後継者として、日本のスプリンター列伝にその名を刻むはずだった陸上男子100メートルの星。ところが彼の競技人生は、戦争によって、志半ばにして奪われた。【写真を見る】本来ならば彼の後継者になるはずが…「暁の超特急」と呼ばれた男とは？鈴木聞多がどれほど期待される選手だったか、1936年4月21日