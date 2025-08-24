◆第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（８月２４日、札幌・芝１２００メートル、良＝１着馬にスプリンターズＳ優先出走権）サマースプリントシリーズ第５戦のＧ３は１６頭立てで争われ、２番人気で松山弘平騎手騎乗のパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が直線で抜け出し、前走のＮＨＫマイルＣに続く２連勝で重賞３勝目を挙げた。秋の大目標とするオーストラリアの１着賞金約５億円のゴールデン