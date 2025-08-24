ライフスタイルストア「ITS’DEMO」（イッツデモ）がサンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションしたアイテムを発売する。8月29日（金）から公式オンストアにて先行発売。店頭では9月12日（金）からとなる。今回は「大人が使える」「大人かわいい」をコンセプトに、アパレルや雑貨など17型がラインアップ。ポチャッコの友達がぬいぐるみになって一緒にお昼寝をしている「おやすみ柄」と、おしりにリボンがつ