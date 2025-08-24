巨人戦に先発し6回1失点で2勝目を挙げたDeNA・竹田＝東京ドームDeNAが連敗を3で止めた。一回に宮崎の適時打で先制し、四回に筒香のソロ、五回は宮崎の2ランで加点した。竹田は6回を1失点でデビュー2連勝。入江は20セーブ目。巨人は連勝が3でストップ。赤星が5回4失点で9敗目。