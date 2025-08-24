テリー伊藤さんが自身のインスタグラムを更新。” ドジャース仕様 ” にした、「愛車」について、綴りました。 【写真を見る】【 テリー伊藤 】 「スマート フォーツークーペ エディション１（Ｍナイトブルー）2015年モデル」「ドジャースLAマークをオーダーでドアに貼付！」愛車と笑顔テリー伊藤さんは「【ドジャース号第2号車】スマート フォーツークーペ エディション１（Ｍナイトブルー）2015年モデル、手に入れました!