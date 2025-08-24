テニスの4大大会最終戦、全米オープンは日本時間24日深夜に開幕する。晩夏の米ニューヨークで9月7日まで行われる熱戦を連日独占生中継するWOWOWは、日本の各出場選手にインタビューを実施。18、20年大会に続く3度目の頂点を目指す元世界ランキング1位の大坂なおみ（27＝フリー）は、5年ぶり優勝に手応えをにじませた。――（8月初旬の）モントリオールでは準優勝おめでとうございます。産休明けから2年ほどでやっと色んなこと