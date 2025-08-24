G3新潟2歳Sはリアライズシリウス（牡＝手塚久、、父ポエティックフレア）が1番人気に応えて1着。重賞初制覇を飾った。中団から伸びた6番人気タイセイボーグ（牝＝松下、父インディチャンプ）は猛追するフェスティバルヒルを鼻差退けて貴重な2着を確保した。新馬から継続コンビの田口貫太（21）は「いいポジションで馬場のいいところを走れました。ラストもしっかり脚を使った。（前走・ダリア賞2着から1F延長の）1600メート