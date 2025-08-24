東の名門球団・ヤンキースが騒がしくなってきている。２３日（日本時間２４日）に本拠地ニューヨークで行われたレッドソックス戦に１―１２で惨敗。同地区で２位に立つライバルに３連敗を喫し、１・５ゲーム差まで突き放された。打線はクロシェットの前に１１三振を喫し、先発したウォーレンは５回途中５失点でＫＯ。９回には遊撃手・ボルピの適時失策も絡み、３番手のブラックバーンが大量７失点…。攻守にまるでいいところな