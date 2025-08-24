◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）2位の巨人はDeNAとの空中戦に敗れ、今季3度目の4連勝と72日ぶりの貯金3ならず。3位・DeNAに2.5ゲーム差とされた。先発右腕・赤星が初回に失策絡みで1点先制を許すと、4回には筒香に8号ソロ、5回には宮崎に6号2ランを浴びて5回6安打4失点（自責3）で降板。打線は0―4で迎えた5回、前日の6番から8番に下がったリチャードがキャリアハイとなる看板直撃の8号ソロで1点返し