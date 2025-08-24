中国メディアの快科技によると、山東省済南市の餃子店のエアコンがシャボン玉マシンと化した。店主によると、エアコンの排水管が少し詰まっていたため、食器用洗剤で掃除しようと思い、少量の液体を注ぎ込んだところ、その瞬間に泡が噴き出した。水を加えて洗い流そうとしたが、泡は2時間余り吹き出し続けた。店主は「専門的なことは専門の人に任せるべきだった」とため息をついていたという。（翻訳・編集/柳川）