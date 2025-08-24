ＤｅＮＡ４−２巨人（セ・リーグ＝２４日）――巨人のリチャードが、シーズン自己最多となる８号本塁打を放った。五回二死走者なしの場面で、ＤｅＮＡドラフト１位の新人右腕、竹田が投じた初球の甘いフォークボールを強振した。完璧に捉えた打球はぐんぐん伸びて、左中間席の上に掲げられた大型ビジョン「太田胃酸」の広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大アーチに。東京ドームがどよめきに包まれる中、悠然とダイヤモンド