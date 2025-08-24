JO1（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループJO1が、マカオのギャラクシー・アリーナで開催された国際音楽アワード「2025 TIMA」（2025 TME live International Music Awards）に初出演し、全6曲をパフォーマンス。多彩なジャンルと緩急自在の演出で魅了した。中国の音楽ストリーミングサービスをリードするTencent Music Entertainment Groupが主催する国際音楽アワード「2025 TIMA」は中国音楽界の