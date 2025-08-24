群馬県立観音山ファミリーパークのトイレを清掃する小林久子さん＝2025年7月、群馬県高崎市清潔な公衆トイレを増やすため22年前に開始した群馬県独自の「ぐんまビジタートイレ認証制度」が、県内外で再評価されている。トイレのイメージアップが観光客へのおもてなしになればとの発想から観光地や公共施設を中心に、昨年度までに259カ所が認証を受けた。同様の取り組みは全国に広がる。（共同通信＝柞木田彩奈）群馬県立観音山