今回、Ray WEB編集部は困った女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のゆうなには、ちょっと困った友だちがいて……？りこはゆうなが克樹のことを好きだと、知っているはずです。彼にベタベタするのは、わざとなのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】モテることに命をかけている友だち！今度のターゲットはまさかの主人公が気にな