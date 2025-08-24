◇プロ野球セ・リーグ DeNA 4-2 巨人(24日、東京ドーム)4点を奪われた巨人はDeNAに敗れ、連勝が3で止まりました。巨人先発の赤星優志投手は初回、先頭の蝦名達夫選手にフォアボールを与えると、盗塁と悪送球でランナー3塁。3番・宮粼敏郎選手にタイムリーを浴び先制点を奪われます。4回には筒香嘉智選手にソロホームランで失点すると、5回は宮粼選手に2ランホームランを浴び4失点。その裏に代打を送られ降板となりまし