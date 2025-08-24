今週の日経225先物は買いが先行して始まり、4万3000円処での攻防が見込まれる。注目された22日のジャクソンホール会議の講演で、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長は、早ければ9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げに踏み切る可能性を示唆した。これを受けた22日の米国市場では長期金利が低下し、NYダウは大幅高となり史上最高値を更新した。 シカゴ日経平均先物は4万2965円で終えており、週明けはこれにサ