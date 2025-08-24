店舗でパワーボールの宝くじを購入する人/Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images（ＣＮＮ）米国の宝くじ「パワーボール」は２３日の抽選で六つ全ての数字を的中させる人が現れず、２５日の抽選で大当たり（ジャックポット）で出た場合の賞金は、推定７億５０００万ドル（約１１００億円）に膨らんだ。米マルチステート宝くじ協会（ＭＵＳＬ）が声明で明らかにした。２３日夜の時点でジャックポットの金額は推定７億ドルに達し