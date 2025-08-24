俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第32回「新之助の義」（24日）に須田邦裕が演じる阿部正倫が登場する。扮装カットが解禁された。【写真多数】豪華！新キャストを一挙紹介須田邦裕が演じる阿部正倫は、新たに加わった、田沼派の老中■第32回のあらすじ御三家は新たな老中に定信（井上祐貴）を推挙する意見書を出すが、田沼派の水野忠友（小松和重