「昨今は、物価高による厳しい家計を、懸賞で少しでも補いたいと応募をしている人が増えていると感じます。それと同時に商品の値上げが続くなかでも自社商品を選んでもらうための仕掛けとして、懸賞を効果的に使う企業も増加。相乗効果で懸賞界は盛り上がりをみせています」【写真】懸賞マニアはこうやって探す！チェックしたいおすすめ「懸賞検索」ワード物価高で少しでも家計の足しにできる!そう話すのは、ガバちゃんの愛称で