人気シェフ・鳥羽周作氏が代表を務めるレストラングループ「sio」が運営する、長野県小谷村の古民家レストラン「NAGANO」が2025年9月をもって営業を終了することが24日までに明らかになった。「sio」公式サイトなどで発表された。 【写真】本当にレストラン？全然想像つかない外観 同サイトで「NAGANO 営業終了のお知らせ」として「長野県小谷村のレストランNAGANOは、3年間の指定期間管理者の契約期間満了に伴い、202