来年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）が２４日、神奈川・箱根町の大箱根ＣＣで行われた女子プロゴルフツアー、ＣＡＴレディースで１９位だった箱根駅伝ファンの佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝にエールを送った。最終日に６位からスタートし、大逆転優勝を狙った佐藤は難しい２番パー４でバーディーを先行させたが、続く３番パー３で痛恨のダブルボギー。流れに乗れず、１９位に