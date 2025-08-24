女優の原菜乃華が２４日に自身のＳＮＳを更新。夜景をバックにしたモノクロショットが美しいと話題を呼んでいる。インスタグラムにて「大好きな工場夜景を観てきましたたくさん写真撮れて嬉しい」とつづり、夜景の写真に加え、大胆に肩を出したノースリーブのトップス姿のモノクロショットを披露した。この投稿にファンからは「工場夜景素敵だねなのちゃんもめっちゃ綺麗」「工場夜景も綺麗だけど、菜乃ちゃんが綺麗すぎ