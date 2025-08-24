浦和は２４日、元スウェーデン代表ＦＷイサーク・キーセ・テリン（３３）の完全移籍加入を発表した。今後はメディカルチェック等を経て、正式契約を結ぶ予定。スウェーデン代表としても３３試合５ゴールの実績を持つ大型ストライカーのテリン。クラブは「高さと強さを兼ね備えた決定力のあるストライカー。中盤とのコンビネーションにも優れ、ゴール前での存在感を発揮するだけでなく、前線からの献身的な守備やハードワークもこ