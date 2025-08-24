◇フィギュアスケート東京夏季大会最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）ジュニアの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の世界ジュニア女王、島田麻央（木下グループ）は、１４５・１５点、合計２１５・５９点で優勝。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を降りるなど好演し「ミスが４回転だけだったのはよかったけど、もっと耐えられた部分もあった。うれしい思いもあるし、悔しい部分