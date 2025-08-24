◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）【柏担当・浅岡諒祐】記憶に深く残る大逆転勝利を収めた。前半を終了した時点で柏は浦和に２点ビハインド。ボール保持率は高くも、エリア内でコンパクトに守る相手に得点を奪えなかった。ただ、攻め続けた結果、相手の疲労の色は明らかで、後半に４点をたたみかけた。暫定首位に浮上する劇的勝利に、リカルド・ロドリゲス監督は「このクラブの歴史に残る、そ