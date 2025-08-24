◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２４日・エスコンフィールド）日本ハムの伊藤大海投手が、８回途中にトレーナーに伴われベンチ裏に下がった。８回１死まで５安打無失点、１１奪三振の快投。しかし周東をカーブで２ストライクと追い込んだ１０２球目に、右手で胸のあたりを押さえるようなしぐさを見せた。ナインが集まり、トレーナーに伴われベンチ裏に下がったが、再びマウンドに戻ると１４９キロの真っすぐで、周東