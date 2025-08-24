LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を8月24日正午から25日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、安心お宿 新宿駅前店（2名朝食付）が10,944円から、渋谷エクセルホテル東急（2名素泊まり）が30,000円から、フェアフィールド・バイ・マリオット札幌（同）が