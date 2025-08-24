茨城県古河市は市内の古河赤十字病院と連携し、今月からふるさと納税返礼品に同病院での「日帰り人間ドック」を追加した。多くの人に健康管理を兼ねて古河に足を運んでもらうのが目的。同病院によると、県内で人間ドックを返礼品にしている自治体は少ないという。返礼品では、通常の人間ドック（基本料金４万１８００円）に加え、体の中の脂肪、筋肉、骨、血液などの成分割合を調べる「体組成検査」と、管理栄養士による「栄養