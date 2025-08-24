認定患者だった義母キミ子さんの体験を講話する中坪勇成さん＝24日午前、富山市イタイイタイ病の認定患者として唯一生存していた義母を昨夏に亡くした富山市の中坪勇成さん（75）が24日、体験を初めて講話した。同市の県立イタイイタイ病資料館で見学者30人を前に、義母キミ子さんの生前の様子を語った。勇成さんは「微力だが、現実を伝えていければ」と話した。今後、語り部の活動を続けていくという。勇成さんは、昨年8月に9