共同通信社が23、24両日に実施した全国電話世論調査で、自民党が参院選で大きく議席を減らした責任を取り、石破茂首相が「辞任するべきだ」との回答は40.0％で、前回7月調査から11.6ポイント減少。「辞任は必要ない」は11.7ポイント増の57.5％だった。