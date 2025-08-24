8月24日、新潟競馬場で行われた10R・朱鷺ステークス（L・3歳上オープン・芝1400m）は、荻野極騎乗の5番人気、グレイイングリーン（牡7・栗東・池江泰寿）が勝利した。3/4馬身差の2着にデュガ（せん6・栗東・森秀行）、3着に1番人気のシャドウフューリー（牡5・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:20.5（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、ガロンヌ（牡4・栗東・上村洋行）は、8着敗退。【新潟8R】ロフティストーリーが鮮やか