「広島−中日」（２４日、マツダスタジアム）広島の森下暢仁投手（２７）が今季初めて出場選手登録を抹消された。２３日・中日戦（マツダ）では７回７安打３失点（自責１）と好投するも、打線の援護に恵まれず両リーグワーストの１４敗目を喫していた。試合後は「なかなかうまくいかなった」と話していた右腕。今季は２２試合に登板し、６勝１４敗、防御率２・４８をマークしていた。