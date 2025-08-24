8月24日、新潟競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、木幡巧也騎乗の1番人気、ロフティストーリー（牝3・美浦・久保田貴士）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にレイバックスピン（牝3・栗東・牧浦充徳）、3着にノーブルアクト（牝5・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは1:52.5（良）。2番人気で荻野極騎乗、ラーナローザ（牝3・美浦・畠山吉宏）は、4着敗退。【新潟6R】ルージュダリアが5馬身差圧勝母はロフ