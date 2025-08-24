AKB48鈴木くるみ（20）が、24日に開催予定だった1st写真集「夢の重さ」発売イベントを延期すると発表した。写真集の公式X（旧ツイッター）を更新し、「本日18時30分より開催を予定しておりました鈴木くるみさんが発熱の症状を訴えたため、誠に勝手ながら開催を延期とさせていただきます」と発表。延期時期は未定とし、「ご来場をご予定いただいておりました皆さまには、直前のご連絡となりましたことを深くおわび申し上げます」と