女優川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。舞台に苦手意識を抱いていたことを打ち明けた。舞台「千と千尋の神隠し」ロンドン公演で、千尋を演じた川栄は「舞台すごい苦手意識があったので。私あんまり緊張しないんですけど、舞台なんか吐きそうになるんですよ。出る前、袖で」と打ち明けた。さらに川栄は「あんまりセリフとかも〓（口ヘンに齒）みたくないし、ミスしたくないみたいな