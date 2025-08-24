ボートレース芦屋の「DMMボートちゃんねる杯」が、24日に開幕した。初日10Rで一瀬明（54＝東京）がインから押し切って1着。史上192人目となる通算2000勝を達成した。1993年5月27日に平和島でデビューして通算7660走目での大台到達に「近づいてからは節間1勝ずつぐらいしかできなくて、時間がかかってしまい恥ずかしい。でも達成できて良かった。これからどこまで伸ばせるかは分からないけど、目の前のレースに集中して積み重