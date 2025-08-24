テレビ大阪制作『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』が23日に放送され、「レトロ大阪弁」が多数紹介された。【写真】大阪43市町村、焼肉が大好きな市町村ランキングもお笑いコンビ・中川家がMCを務め、今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成するバラエティー。今回は、消えゆくレトロ大阪弁をピックアップし、認知度が低かった順にランキングを作成した。