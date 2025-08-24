沖縄県出身で、音楽グループ「HY」メンバーの仲宗根泉さん（41）がインスタグラムを更新し、夏の甲子園初優勝を果たした沖縄県代表・沖縄尚学高校（沖尚）の快挙に歓喜した。我がことのように喜ぶ姿が、"沖縄の県民性"を表すとしてネット上で話題になっている。【動画】「うちなー魂」のヘアターバン姿で沖縄尚学優勝記念ケーキを買うHYの仲宗根泉仲宗根さんは、「やっぱり沖縄県民はこうでなくちゃね！」と、「うちなー魂」の文字