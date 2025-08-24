「『救助犬ですか？』って聞かれたよ。いえ、ただの泳ぎが苦手なハスキーです」【動画】海に浸かってにっこり、でも波が迫ると…ギャップ顔に注目シベリアン・ハスキーの「はる」くん（4歳・男の子）が、ライフジャケットを身につけて波打ち際で座り込み、遠くを見つめている姿が話題になっています。投稿したのは、Xユーザーのmotoさん（@motoro_ka）です。精悍な顔つきをしたはるくんは、特別に訓練された頼もしい救助犬のよう。