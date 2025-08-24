テレビ朝日の三山賀子（よしこ）アナウンサーが24日までにインスタグラムを更新。番組出演衣装を公開した。「週末はいかがお過ごしですか？明日もよろしくお願いします土曜日ワンピース」とつづり、番組出演衣装を公開。薄い紫色のワンピースでタイトなサイズ感だった。東京出身の三山アナは慶大法学部卒業後の24年にテレビ朝日入社。趣味はスポーツ観戦。東京五輪にボランティアとして参加。特技はフランス語。大学では弓道