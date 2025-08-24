メイクで肌悩みを隠すのではなく、活かして自信に変える時代へ。2025年8月19日、エクセルから誕生する「エシリアル セラムコンシーラー」は、美容液成分を80％*1配合し、うるおいながらハイカバーを実現した新発想のコンシーラーです。シミやくすみ、赤みやクマなど、肌悩みに合わせて選べる全4色＋限定1色のラインアップ。先行販売もスタートしているので、秋の新作コスメを探している方は要