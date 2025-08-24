ミュージシャンGACKTが24日、X（旧ツイッター）を更新。“地中海の宝石”ことマルタ島で日本人男性が猫を虐待死させた事件に言及した。マルタ共和国のマルタ島は、“猫の楽園”として知られる人気観光地で、「人口より猫の数のほうが多い」ともいわれている。8月初旬、猫を地面にたたきつけるなど虐待した容疑で日本人男性が逮捕された。6月には猫5匹の死体が見つかったとされている。GACKTは、過去にマルタ共和国で暮らした経験が