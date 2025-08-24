◆ロッテ―西武（24日、ZOZOマリン）今カード2連勝し、4カードぶりのカード勝ち越しとなった西武は、6月14〜17日以来となる3連勝を目指す。先発は隅田知一郎。古賀悠斗との同期・同学年バッテリーでキャリア初の10勝目に挑む。◆西武のロッテ戦スタメン1（左）渡部聖弥2（遊）源田壮亮3（右）外崎修汰4（一）ネビン5（指）村田怜音6（三）デービス7（捕）古賀悠斗8（二）滝澤夏央9（中）長谷川信哉 （投）隅田知一郎