ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が２４日のイースタン・リーグ、ロッテ戦（浦和）で先発。６回途中９４球を投げて８安打２四球４失点でＫＯされた。１７日の中日戦（バンテリン）で日本復帰後、初先発に臨んだ右腕は５回１失点と好投。だが登板４日後の２１日に突然、登録を抹消された。三浦監督は「ローテーションの関係上。間を空けるだけ。けがはしていないです」と説明していた。この日のロッテは１〜４番まで左打者、