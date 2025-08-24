２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に「８番・一塁」で先発出場した巨人・リチャード内野手（２６）が４点を追う５回にチーム初得点となるソロを放った。「ロマン砲」がスーパープレーを見せた。リチャードは４点ビハインドの５回に二死走者なしから打席に立つと、相手先発・竹田の投じた初球・１４３キロのフォークを捉えると、打球は大きな弧を描き大型ビジョンの看板に直撃。２試合ぶりの８号ソロとなった。このひと振りがき