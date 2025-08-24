シンガーソングライターのあいみょん（30歳）が、8月23日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。広瀬すず（27歳）と仲良くなってから1番ギャップを感じたところについて語った。広瀬すずとプライベートでも親交のあるあいみょんが、番組のゲストとして登場。リスナーから「（2人が）仲良くなってから1番ギャップを感じたのはどんなところですか」という質問が寄せられ、あいみょんは「めっちゃ