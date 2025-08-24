１９日、青島港の前湾エリアで荷降ろしするコンテナ船。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島8月24日】中国山東省の青島港は1月1日〜7月末までに対外貿易ルートが22本増え、計233本となった。180を超える国と地域の700港余りと接続している。１９日、青島港の前湾エリアで荷降ろしするコンテナ船。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）１９日、青島港の前湾エリア。（ドローンから、青島＝新華社記者