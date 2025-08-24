◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(24日、東京ドーム)DeNAの先発・竹田祐投手が巨人打線を6回1失点に抑える好投を見せ、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りました。前回16日の中日戦では7回無失点の好投で初勝利を挙げたプロ1年目の竹田投手は初回、先頭にフォアボールを与えますが後続3人を打ち取ると、4回まで毎回ランナーを出しながらも、粘りのピッチングで無失点投球を披露します。しかし4点のリードをもらった5回裏、2アウ